وزير الشؤون الاجتماعية: سحب 62 ألف دفتر علاج مجاني أسندت بغير وجه حق

كشف وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي اليوم بالحمامات أن الوزارة قامت بسحب 62 ألف دفتر علاج مجاني (الكرني الأبيض) تم إسنادها بغير وجه حق وذلك في إطار مقاومة الفساد في الإدارة.

وأشار الزاهي في تصريح ل(وات) على هامش أعمال الملتقى الإقليمي الثاني (ولايات نابل وتونس وبن عروس واريانة ومنوبة وزغوان) حول الادماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الأوضاع الهشة أن أعمال التدقيق متواصلة وأن لجانا مختصة تتولى كذلك التدقيق في بطاقات الإعاقة المسندة لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقة.

وتابع بالقول « لقد انطلقت الوزارة، في إطار تجسيم العدالة الاجتماعية، في اعتماد مقاربة جديدة من خلال إرساء برنامج للتنقيط يمكن من التدقيق والتثبت عند إسناد الامتيازات الاجتماعية ومن بينها دفتر العلاج المجاني ».

كما تعمل الوزارة على تركيز منصة خاصة بكل شخص من ذوي الإعاقة في تونس من المدرجين في برامج الأمان الاجتماعي أو خارجها كاشفا أن بطاقة الإعاقة الجديدة ستصبح بطاقة ذكية تتضمن البيانات أو الامراض أو العلاج الخاص بكل منتفع.

وتابع بخصوص دفتر العلاج المجاني أو ما يعرف ب »الكرني الابيض » ودفتر العلاج بالتعريفة المنخفضة، أو ما يعرف « بالكرني الأصفر » أن الوزارة طورت في إطار سياسة الرقمنة بطاقة جديدة « بطاقة الأمان الاجتماعي » وتولت بعد توزيع أكثر من 500 ألف بطاقة أمان اجتماعي تتضمن كل بيانات المنتفع.

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