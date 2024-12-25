وزير الشؤون الخارجية في زيارة عمل بيومين إلى القاهرة

يؤدي محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يومي 24 و25 ديسمبر 2024، زيارة عمل إلى القاهرة، يبحث خلالها مع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، سبل مزيد تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها بأن الزيارة ستمثل فرصة متجددة لتدعيم سنة التشاور والتنسيق بين البلدين بخصوص مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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