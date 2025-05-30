وزير الشؤون الدينية: الحجيج التونسيون يؤدون مناسكهم على أحسن وجه

أكد وزير الشؤون الدينية، أحمد البوهالي، اليوم الجمعة، « أن كل المؤشرات حول موسم الحج لسنة 2025 واعدة، بالنظر إلى أن الحجيج التونسيين يؤدون مناسكهم على أحسن وجه ».

وأضاف الوزير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال حضوره موكب استقبال نظمته مؤسسة فداء لرحلة تضم وفدًا من الحجيج من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وعائلات شهداء ثورة 17 ديسمبر 2010، أن الوزارة اتخذت كل التدابير لإنجاح تأدية فريضة الحج لفائدة الحجيج التونسيين.

وذكر وزير الشؤون الدينية، أن أولياء الشهداء يحظون بمحل رعاية واهتمام من الدولة بأكملها، بكافة أعضائها، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، قيس سعيّد. وأضاف قائلاً: كل ما نقوم به من جهد، وكل ما نقدمه من رعاية لهم، يظل قليلاً مقارنة بما يستحقونه، وبما ينبغي أن يُؤدى إليهم.

وختم بالقول: نحن اليوم في مقامٍ تغمره كل مشاعر التأثر، ونحن نرافق أولياء شهدائنا الأبرار، الذين لهم في رقابنا دين كبير لا يُنسى. ا

الجدير بالذكر أن وزير الشؤون الدينية احمد البوهالي قد حضر مع وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري موكب الاستقبال الذي نظمته مؤسسة فداء بمطار الحجيج على شرف الحجيج اولي الحق من شهداء الاعتدءات الارهابية وعائلات شهداء الثورة.

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