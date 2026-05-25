وزير الشؤون الدينية يتفقد جاهزية مخيمات الحجيج التونسيين في صعيد عرفة



أدى أحمد البوهالي، وزير الشؤون الدينية ورئيس البعثة الرسمية للحج، موفى الأسبوع المنقضي، زيارة تفقدية لمخيمات مشعر عرفة.

ورافق الوزير في هذه الزيارة أعضاء البعثة الرسمية، والرئيس المدير العام لشركة الخدمات والإقامات، وممثلون عن البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إطارات من الوزارة والشركة، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال حجيج تونس في أفضل الظروف.

وشملت المعاينة الميدانية تفقد الخيام المخصصة للحجاج، حيث تم الاطلاع على نوعية « السوفاباد » (Sofabed) الموفرة، وهي حشايا مريحة وقابلة للطي تتحول من أريكة للجلوس إلى فراش للنوم

. وتتميز هذه التجهيزات الجديدة بأنها تحمل اسم كل حاج ، وصورته، ورقم تأشيرته .

كما شملت الجولة التفقدية المرافق والخدمات الأساسية داخل المخيمات، ومنها معاينة الخيام المخصصة لعيادات البعثة الصحية والتأكد من توفر المعدات الطبية الضرورية كما تم معاينة مدى جاهزية آلات التبريد،

وتوجه الوزير بالشكر للقائمين على شركة الخدمات الوطنية والإقامات الذين تابعوا الجانب اللوجستي وحرصوا على تقديم الإضافة وأكّد أن مكتب حجاج تونس حرص على تنفيذ توصيات سيادة رئيس الجمهورية والسيدة رئيسة الحكومة بضرورة العناية الفائقة بضيوف الرحمن وحسن تأطيرهم،.

وشدّد الوزير على ضرورة توفير كل أسباب الراحة، خاصة في يوم عرفة، لتمكين الحجاج من التفرغ للعبادة في أجواء من السكينة والراحة النفسية .

كلمات البحث :حجيج;عرفة;وزير الشؤون الدينية