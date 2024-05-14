وزير الشؤون الدينية: 22 ماي أول رحلة حج الى البقاع المقدسة

أكد وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، على هامش إشرافه على أول يوم جهوي للحجيج، أن أول رحلة لحجيجنا الميامين الى البقاع المقدسة تنطلق يوم الأربعاء 22 ماي 2024، على أن تكون أول رحلة عودتهم يوم 8 جويلية 2024.

وقال الشايبي إن الوزارة على أتم الاستعداد لتأمين موسم الحج حتى يكون ناجحا ومتميزا.

وبيّن أن البعثة التونسية جاهزة ومُسخرة لخدمة الحجيج وكذلك الفريق الطبي، إضافة إلى أن بعثةً للإرشاد الديني سترافق الحجيج في كل رحلة للبقاع المقدسة، مشيرا إلى أنه تم شحن الأدوية وجدول الرحلات تم ضبطه.

وفي السياق نفسه، أفاد الوزير بأن أكبر حاجة هي من رمادة في ولاية تطاوين وتبلغ من العمر 104 سنوات.

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