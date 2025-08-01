وزير الشؤون الدّينية يتّخذ إجراءات لفائدة جامع قرطاج

أدّى أحمد البوهالي وزير الشؤون الدّينية يوم الخميس 31 جويلية 2025، زيارة تفقّد إلى جامع مالك بن أنس بقرطاج حيث اطلع على وضعيّته وعاين مختلف الإشكاليات فيه والمتمثلة خاصّة في تهيئة المواضيء وصيانة الأبواب وترميم صحن الجامع وإعادة شبكة التكييف وصيانة الشبكة الكهربائية.

ودعا الوزير إلى التسريع في الإجراءات التي تعطّل البعض منها بسبب تعقيدات إدارية كما إذن بفتح اكتتاب في الغرض بالتنسيق مع الجهات المعنيّة وأوصى بتعهّد الحدائق الخارجية ومأوى السيارات، مشدّدا على ضرورة إعادة بريق هذا المعلم الدّيني الّذي يعتبر من التحف المعمارية في تونس.

وواكب هذه الزيارة أمل غومة معتمدة قرطاج وفاضل النصري المدير الجهوي للشؤون الدّينية بتونس وممثّل عن الإدارة العامّة للمعالم الدّينية وثلّة من الوعّاظ وإطارات الجامع وممثلّين عن السلط المحليّة والجهويّة .

كلمات البحث :إجراءات;جامع قرطاج;وزير الشؤون الدّينية