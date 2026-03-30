وزير الشؤون الدّينية يُشدّد على إحكام التنسيق والعمل التشاركي بين كل مكوّنات مكتب حجاج تونس

افتتح أحمد البوهالي وزير الشؤون الدّينية نهاية الأسبوع المنقضي، بفضاء كليوباترا بقمرت الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيّين الّذي نظمته شركة الخدمات الوطنية والإقامات، بمناسبة الاستعداد لموسم الحج 1447هـ/2026م.

وأبرز وزير الشؤون الدّينية أنّ ملف الحجّ ديني ووطني ومحلّ عناية موصولة من رئيس الجمهورية ومتابعة من رئيسة الحكومة ويحظى باهتمام كافة الشعب التونسي الذي يواكب مختلف التفاصيل و اعتبر أن خدمة الحجّاج شرف من الله وأمانة ومسؤولية يجب أداؤها بصدق مشدّدا على إحكام التنسيق والتكاتف والعمل التشاركي بين كل مكوّنات مكتب حجاج تونس.

وتحدّث غسّان العليوي المدير العام المساعد لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عن التحضير اللوجستي حيث تمّ كراء ثلاث فنادق في مكة المكرمة قريبة من الحرم المكّي وكراء 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصف الأول بعد الحرم المدني كما أشار إلى أنّه يتمّ الآن تجهيز مخيّم عرفة بما يلزم لضيوف الرّحمن وكذلك يتمّ العمل على انتقاء أفضل الخدمات في مخيم منى وأضاف أن تقليص عدد بعثة مكتب حجّاج تونس وخاصّة المؤطّرين لن يثنيهم عن مواصلة النجاح ومضاعفة الجهد.

وأوصى العليوي المؤطّرين بالتواصل مع الحجيج في تونس من خلال الاجتماع المباشر معهم أو عن طريق اللقاءات التوعوية بما يسهّل عملهم الميداني في البقاع المقدّسة وحسن إدراتهم وتأطيرهم للمجموعة المناطة بعهدة كلّ مؤطر فيهم في الفترات الحرجة والحساسة وإيجاد الحلول المثلى واحتوائهم واكتساب ثقتهم.

