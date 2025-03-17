وزير الشباب والرياضة: ترشح المنتخب التونسي إلى كأس العالم 2026 مطمح شعبي وواجب مُؤكد

أكـد وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي مساء الأحد، أن ترشح المنتخب التونسي لكرة القدم إلى كأس العالم 2026 يُعد « مطمحا شعبيا وواجبا مؤكدا » استئناسا بتوجيهات رئيس الجمهورية وتشديده على أن مشاركة الرياضيين التونسيين والمنتخبات الوطنية في مختلف المحافل الدولية لا يجب أن تكون لمجرد المشاركة وإنما من أجل النجاح والتألق ورفع الراية الوطنية عاليا في تلك التظاهرات.

وقال المورالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء « وات » بمناسبة مواكبته الحصة التدريبية التي خاضها المنتخب التونسي بالملعب الفرعي برادس مساء أمس استعدادا للقاء ليبيريا لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس العالم 2026 « سعدت اليوم بمواكبة الحصة التدريبية للمنتخب التونسي قبل التحول اليوم الى ليبيريا لخوض مباراة هامة على درب الترشح إلى المونديال , مضيفا « وقد لمست حماسا واصرارا كبيرين سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني على تحقيق الانتصار في ليبيريا بالذات حتى نواصل التألق في المباراة الموالية ضد مالاوي التي ستدور في رادس يوم 24 مارس الجاري ».

وتابع وزير الشباب والرياضة أن « كرة القدم تظل قاطرة الرياضة التونسية بإعتبار الشعبية الكبيرة التي تحظى بها من قبل الجماهير فضلا عن كون المنتخب التونسي سجل حضوره في عديد النسخ الماضية لكأس العالم ونحت لنفسه تقاليدا راسخة بل كان سباقا في التأهل والتألق في هذه المسابقة على الصعيدين الإفريقي والعربي » ، مضيفا « لذلك نأمل أن يكون متواجدا في مونديال 2026 التي ستحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكند ».

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