وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها

استقبل وزير الشباب والرياضة، يوم الإثنين 04 أوت 2025، رؤساء الجمعيات الرياضية النسائية (بالقطار وبقفصة وبنفزة وبالمدينة الجديدة)، التي حققت الصعود إلى القسم الوطني « أ »، وكذلك الجمعيات الرياضية التي حققت الصعود للرابطة الوطنية للهواة المستوى الأول: (السهم الرياضي برأس الجبل ونادي كرة القدم بمنزل تميم وقرقنة الرياضية والتهذيب الرياضي بالصخيرة والفجر الرياضي بالقطار والنادي الرياضي بالدهماني)، وذلك تكريما وتقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلتها هذه الجمعيات لتحقيق الإنجاز الرياضي.

وأشاد السيد الصادق المورالي بالجهود التي بذلتها الجمعيات الرياضية، مؤكدًا أن صعودها إلى الأقسام الوطنية هو نتاج عمل دؤوب وتضحيات كبيرة من طرف الإطارات واللاعبين والمُحبّين وأنّ هذا التكريم هو تقدير للعطاء والتفاني ورسالة تشجيع لكل الجمعيات الرياضية لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد.

واستمع الوزير إلى أبرز المشاكل التي تواجه الجمعيات الرياضية، حيث تمحورت حول:

*نقص البنية التحتية.

*عدم توفّر ملاعب أو قاعات تدريب، خاصة مع اقتراب بداية الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

*نقص التجهيزات الرياضية.

*صعوبات التنقل ومطالب بإعادة توزيع المباريات مع مراعاة عامل القرب الجغرافي لتخفيف الأعباء المادية.

*تراكم الديون على بعض الجمعيات.

*عدم توفّر مقرات لبعض الجمعيات، مما يعيق عملها الإداري والتنظيمي.

كما تقدمت الجمعيات بعدد من المطالب، أبرزها:

*زيادة الدعم المادي.

*المنح الاستثنائية لضمان استمرارية النشاط.

*الرفع في قيمة المنح المخصصة للجمعيات.

من جانبه، أكّد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في إدارة الجمعيات الرياضية لاستمراريتها وديمومتها، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة هيكلة المنظومة التمويلية عبر مراجعة قيمة المنح المخصصة للجمعيات الصغرى وزيادتها لتكون متناسبة مع متطلبات الأنشطة الرياضية، وكشف عن إتمام المصادقة على منحة الصعود للجمعيات المؤهلة، والتي ستُشكل دعماً مالياً مهماً لمساعدتها في تجاوز التحديات المالية الراهنة.

كما دعا الوزير إلى إعطاء الأولوية في استخدام المنشآت الرياضية للجمعيات، مع ضرورة وضع ضوابط لتنظيم استغلال الأكاديميات للمرافق الرياضية بما يضمن عدالة ممارسة الرياضة وأكد استمرار الوزارة في تعزيز التعاون مع كافة الشركاء المعنيين لإيجاد حلول ناجعة للتحديات التي تعترض عمل الجمعيات الرياضية، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى النهوض بالقطاع الرياضي وتمكينه من تحقيق إنجازات نوعية على مختلف المستويات.

جاء اللقاء بحضور رئيسة الديوان السيدة نرجس بالطيفة والمكلف بتسيير الإدارة العامة للرياضة السيد إحسان الزوق، إلى جانب المندوبين الجهويين للشباب والرياضة لولايات قفصة والكاف وبنزرت وصفاقس ونابل، وممثلي مندوبيات باجة وبن عروس.

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