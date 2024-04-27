وزير الشّؤون الدّينية يُكرّم فائزَين في المسابقة الوطنية للقرآن الكريم



يتميز طقس اليوم السبت، بضباب محلي بالمناطق الشرقية في الصباح ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد.‏

‏تكون الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق البحر مضطرب فشديد الاضطراب.‏

‏الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 19 و 22 درجة بالسواحل الشرقية و المرتفعات و بين 23 و 30 درجة ببقية المناطق‏ ‎و تصل إلى 33 درجة بأقصى الجنوب.‏

استقبل إبراهيم الشّائبي وزير الشّؤون الدّينية يوم الجمعة 26 أفريل 2024 القارئَين بلال بن الجبة، من ولاية صفاقس ومحمد أمين بن زهرة، من ولاية نابل اللّذَين حفظا كامل القرآن الكريم برواية قالون عن نافع المدني وفقا للقراءة المعتمدة بالبلاد التُّونسية.

وكانا من الفائزِين في الدَّورة 55 للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم، التي نظّمتها الرّابطة الوطنية للقرآن الكريم بالتّعاون مع وزارة الشّؤون الدّينية، والتي حملت اسم: « دورة الشّيخ محمد الطّاهر القماطي ».

وعبّر الوزير عن سعادته باستقبال المحتفى بهما وتوجّه إليهما بالتّهنئة، داعيا إيّاهما إلى حُسن تلاوة القرآن وحُسن فهم كلام الله وحُسن العمل به وحُسن الاتّباع لِما حفظاه من كتاب الله العزيز وحُسن تدبّر آياته، وأنّ من واجبهما الدّعوة إليه، وحثّهما على دوام النّظر في تفاسيره، سائلًا الله أن يوفّقهما في دراستهما.

وتحادث الدّكتور إبراهيم الشّائبي مع الشّيخ محمد مشفر رئيس الرّابطة الوطنية للقرآن الكريم عن دور الفهم السّليم لمقاصد القرآن الكريم في تحصين الشّباب من التّطرّف والغلوّ وتحقيق التّوازن الرُّوحي لهم، مشدّدا على ضرورة تميّز حفظة كتاب الله في مسيرتهم التّعليمية.

كما أكّد الوزير أنّ الاحتفاء بالقرآن وأهله ليس موسميا ولا ينقطع بخروج شهر رمضان، وثمّن عاليا ما تضطلع به وزارة الشّؤون الدّينية وما تقوم به الرّابطة الوطنية للقرآن الكريم من جهود مباركة لخدمة كتاب الله المجيد والتّشجيع على حفظه وحُسن تلاوته وترتيله.

وتولّى الوزير تسليم الفائزَين الشّهادتين الرّئاسيتين والجائزتين الماليتين المُسندتين لهما.

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