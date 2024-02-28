وزير الصحة السعودي يُؤكّد حرص بلاده على توفير الدعم لتونس في القطاع الصحي



استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح هذا اليوم الأربعاء 28 فيفري 2024 بقصر قرطاج، معالي السيد فهد بن عبد الرحمان الجلاجل، وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونوّه رئيس الجمهورية بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين تونس والسعودية في كل المجالات والتي ترجمتها اللقاءات العديدة التي جمعت بين القيادتين وكبار المسؤولين في البلدين، معربا، في هذا السياق، عن حرص تونس على مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق وتوفير كل التشجيعات المناسبة من أجل تيسير تنفيذ مشاريع في قطاع الصحة خصوصا، وفي باقي القطاعات عموما، ببلادنا بالشراكة مع الأشقاء في المملكة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الإيمان الراسخ بقيم التضامن والتآزر والاعتزاز بالتاريخ المشترك الثري يمثلان حافزا قويا نحو بناء مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين.

من جانبه، نقل وزير الصحة السعودي إلى رئيس الجمهورية التحيات الأخوية لحضرة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مجددا الإعراب عن حرص بلاده على توفير الدعم لتونس في القطاع الصحي وتجاوز كل العقبات وتنفيذ مشاريع مشتركة وإثراء الاطار القانوني الثنائي في هذا القطاع.

كما أثنى وزير الصحة السعودي، بالمناسبة، على الكفاءات التونسية العاملة في القطاع الصحي في المملكة.

كلمات البحث :القطاع الصحي;تونس;وزير الصحة السعودي