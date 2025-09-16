وزير الصحة: تونس تسعى إلى تنفيذ مشاريع متطوّرة في المستقبل القريب مع كوريا الجنوبية

التقى وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، الثلاثاء، بوزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية بجمهورية كوريا الجنوبيّة، وذلك في اطار مشاركته في القمة العالمية للبيوتكنولوجيا التي تنعقد بالعاصمة الكورية سيول

وأكّد الفرجاني أنّ هذه الزيارة تعكس رؤية تونس لتكريس التكنولوجيا في خدمة صحّة المواطن والتطلّع إلى تنفيذ مشاريع متطوّرة تعزّز التعاون الثنائي في المستقبل القريب.

وتم خلال اللقاء تناول جملة من المحاور الهامة والمشاريع المستقبلية المشتركة، من بينها:

• تطوير المنظومة الصحيّة والمستشفى الرّقمي بوزارة الصحّة.

• تطوير الجراحة الروبوتية والذكاء الإصطناعي في المجال الطبّي.

• الطب الدقيق والطب عن بعد.

• تبادل الكفاءات الطبيّة والهندسيّة بين البلدين.

كلمات البحث :تونس;كوريا الجنوبية;مشاريع;وزير الصحة