وزير الصحة في الأردن لبحث آفاق التعاون بين البلدين

وصل مساء الأربعاء، وزير الصحة علي المرابط إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة اليوم الخميس 15 فيفري 2024 في الإجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية والذي ينعقد بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة عدد من وزراء الصحة العرب وممثلين عن هيئات صحية عربية، وستتخلل هذه الزيارة عدة لقاءات مع مسؤولين في مجال الأدوية والرقمنة وعدة مجالات صحية أخرى.

وقد استقبل وزير الصحة الأردني فراس الهواري علي المرابط في مطار الملكة علياء الدولي وكان ذلك بحضور أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول وأمين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عمر الرواس وسفيرة الجمهورية التونسية بالأردن مفيدة الزريبي.

ويبحث الوزيران اليوم الخميس آفاق التعاون بين وزارة الصحة التونسية ووزارة الصحة الأردنية في العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في المجال الصحي.

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