وزير الصحة: كفاءات تونس بالخارج شريك فعلي في إصلاح المنظومة الصحية

التقى وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، مساء الاثنين 6 أفريل 2026 بليون، بعدد من الكفاءات والباحثين التونسيين المقيمين بفرنسا، بحضور سفير تونس والقنصل العام و ذلك في إطار مشاركته في قمّة » الصحّة الواحدة » من 5 إلى 7 أفريل 2026.

وكان اللّقاء فرصة للاستعراض أهمّ الإصلاحات في المنظومة الصحية التّونسيّة تجسيدا لرؤية رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد في تحقيق العدالة الصحيّة.

كم أكّد وزير الصحّة على أنّ الكفاءات التونسية بالخارج هيّ شريك أساسي و فعلي في البناء و الإصلاح ودعاهم إلى المساهمة بطرق ملموسة في :

• تأطير وتكوين عن بعد

• نقل الخبرات والتكنولوجيا

• دعم المشاريع الرقمية (telemedicine, IA)

• ربط شراكات مع مؤسسات فرنسية

كما تم الاتفاق على فكرة عملية تتمثل في إطلاق شبكة تواصل دائمة (plateforme ou groupe عمل) بين الوزارة والكفاءات بالخارج، مع نقاط اتصال واضحة ومشاريع محددة قابلة للتنفيذ في آجال قصيرة.

