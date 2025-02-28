وزير الصحة: معهد باستور تونس انطلق في انجاز بحوث لانتاج التلاقيح بالحمض النووي

أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة، أن معهد باستور تونس انطلق في انجاز بحوث لانتاج التلاقيح بالحمض النووي، وذلك خلال زيارة ميدانية أداها الى المعهد.

وأكد الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش هذه الزيارة، ضرورة أن يساهم معهد باستور تونس في ضمان الاستقلالية في انتاج اللقاحات والأمصال العلاجية، مبيّنا أن بلوغ الاكتفاء الذاتي من التلاقيح والأمصال سيضمن توفير الاحتياجات الوطنية بما يقطع مع الحاجة الى استيراد التلاقيح.

وذكّر بأن تجربة معهد باستور تونس في انتاج الأمصال والتلاقيح تعود الى سنة 1920، مضيفا إن المعهد يلعب دورا استراتيجيا في انجاز البحوث العلمية من خلال مخابره كما يتولى توفير التلاقيح والأمصال.

ولاحظ أن انتاج المعهد للتلاقيح والامصال يهدف الى ضمان العدالة الصحية وذلك بتوفير الحلول العلاجية والوقائية من الأمراض والأوبئة، مؤكدا دعم الوزارة لجهود الكفاءات من الباحثين في المعهد في اعداد بحوثهم العلمية.

وأتاحت زيارة وزير الصحة إلى معهد باستور تونس، الاطلاع على سير العمل بوحدة انتاج اللقاحات والمخابر البحثية ومخبر داء الكلب، وعلى المنصة التكنولوجية المجهزة بأحدث التجهيزات المتطورة والحديثة ووحدة التلاقيح الدولية ومكافحة داء الكلب والمخبر عالي الحماية « P3 de haute sécurité ».

وأكد بالمناسبة ان الوزارة تدعم معهد باستور تونس في دوره لانتاج عديد الأنواع من الأمصال بإيجاد الحلول لمختلف الاشكاليات المطروحة حتى يستعيد دوره العالمي والاقليمي، مبرزا انفتاح تونس على مشاريع التعاون الدولي لنقل وتصدير الخبرات في مجالي البحث العلمي والانتاج بمعهد باستور تونس.

وأشار الى أن السياسة الصحية في تونس ترتكز الى عدة محاور تشمل تطوير المؤسسات الصحية في الخطّ الأول بمراكز الصحة الأساسية، مضيفا إنه سيتم تركيز 40 وحدة متنقلّة من هذه المراكز في عديد الجهات.

وشدّد على أن الوزارة شرعت في اعتماد الطب عن بعد من أجل تقريب الخدمات العلاجية، مشيرا الى أن هذه الانجازات تترافق مع تشجيع البحث العلمي لتكون لتونس سيادة صحية واستقلالية على مستوى التلاقيح.

وحثّ الوزير في كلمة توجّه بها الى الاطارات والعاملين في معهد باستور تونس، على ضرورة مواصلة العمل والاجتهاد من أجل تطوير البحوث العلمية وبغاية التوصّل الى أفضل النتائج في المخابر لتحقيق حصيلة تعود بالنفع على قطاع الصحة العمومية.

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