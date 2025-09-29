وزير الصحة يؤكد التزام تونس بمكافحة المقاومة الجرثومية

افتتح وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم الاثنين، اجتماعًا رفيع المستوى عبر تقنية التواصل عن بعد، نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بمشاركة المديرة الإقليمية الدكتورة حنان البلخي وعدد من الخبراء والدول الأعضاء.

وتناول الاجتماع دمج برامج الحوكمة ومكافحة العدوى في الرعاية الصحية الأولية ومواجهة مقاومة المضادات الحيوية كأولوية إقليمية وتعزيز الوقاية والتوعية المجتمعية.

وأكد الوزير التزام تونس بدور فاعل في التصدي للمقاومة الجرثومية، داعيًا إلى تشريعات وطنية واضحة، مشاركة مجتمعية، وربط القرار بالبيانات.

كما شدد أن مقاومة المضادات مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا محليًا ودوليًا.

ويندرج هذا الاجتماع ضمن رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد لبناء نموذج صحي مستدام وعادل يعزز الأمن الصحي ويقوي قدرات الأنظمة لمواجهة التحديات المقبلة.

كلمات البحث :المقاومة الجرثومية;تونس;وزير الصحة