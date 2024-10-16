وزير الصحة يؤكد مواصلة العمل على تعزيز الإنتاج المحلي للقاحات

التقى وزير الصحة مصطفى الفرجاني على هامش اجتماع اللجنة الإقليمية لإقليم شرق المتوسط في الدوحة (14 – 17 أكتوبر 2024)، مع الدكتورة Adriana Jimenez Cuen، مديرة برامج الدول ذات الدخل المتوسط في GAVI، و Faisal Gilani، مدير قسم تعبئة الموارد لأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وخلال اللقاء، أثنى ممثلا GAVI على إدخال لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في تونس، مؤكدين أن تونس باتت نموذجًا رائدًا في المنطقة في مجال التطعيم. كما أشادا بحصول تونس على منحة من GAVI لدعم إدخال هذا اللقاح، مع الالتزام بمواصلة تقديم الدعم لتذليل التحديات المتعلقة بتعزيز الإنتاج المحلي للقاحات.

كما تطرقت المناقشات إلى المبادرة الخاصة بتعزيز إنتاج اللقاحات في القارة الأفريقية، حيث يمثل الإنتاج الحالي أقل من 0.1٪ من الإنتاج العالمي.

وأكد ممثلو GAVI أن تونس، بفضل خبرتها الطويلة في إنتاج لقاحات السل ومواردها البشرية المؤهلة، يمكن أن تلعب دورًا رياديًا كقاعدة إقليمية لإنتاج اللقاحات في المستقبل.

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