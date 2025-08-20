وزير الصحة يبحث مع سفير الأردن بتونس تعزيز تبادل الخبرات في صناعة الأدوية واللقاحات

استقبل وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الأربعاء 20 أوت 2025 بمقر الوزارة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بتونس عبد الله أبو رمان، بحضور وفد رفيع المستوى.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز تبادل الخبرات في صناعة الأدوية واللقاحات والأمصال والتعاون في مجال الدراسات السريرية والتجارب الحيوية (Bioequivalence) وتطوير السياحة الاستشفائية والتعاون في رقمنة القطاع الصحي.

كما تم الاتفاق على ترتيب زيارة مرتقبة لوزير الصحة الأردني إبراهيم البدور إلى تونس لتفعيل هذه الشراكة العملية.

كلمات البحث :سفير الأردن;صناعة الأدوية;لقاحات;وزير الصحة