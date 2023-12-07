وزير الصحة يزور الجرحى الفلسطينيين المقيمين بمستشفى شارل نيكول والرابطة

أدى وزير الصحة علي المرابط مساء يوم الأربعاء 06 ديسمبر 2023 زيارة ميدانية إلى قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي شارل نيكول للاطمئنان على حالة جرحى العدوان الصهيوني على غزة المقيمين بالقسم أين عاين ظروف الإقامة وحسن التكفل بهم، موصيا بتوفير كافة احتياجاتهم في أفضل الظروف.

وبالمناسبة، زار الوزير قسم الولدان بالمستشفى للاطلاع على ظروف العمل حيث أوصى بإدخال القسم الجديد حيّز الإستغلال في أفضل الآجال.

كما أجرى الوزير مساء أمس، زيارة ميدانيّة إلى قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي الرابطة، حيث قام بالاطمئنان على صحة الجريح الفلسطيني ومعاينة ظروف اقامته وحالته الصحية.

وأكد علي المرابط بالمناسبة أن تونس ستواصل واجبها المقدس ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية.

كما التقى الوزير الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى وفريق الاستمرار واستمع لمشاغلهم المهنية، مثمنا ما يبذلونه من مجهودات لتأمين الخدمات الصحية للوافدين على المؤسسة.

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