وزير الصحة يعايّن ظروف تصنيع وتعبئة وتخزين اللّقاحات والأمصال بمعهد باستور

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وزير الصحة: حريصون على إنجاح مشروع صنع اللّقاحات بتونس استقبل وزير الصحة علي المرابط اليوم الاثنين 22 أوت 2022، بمقرّ الوزارة إبراهيم الزيك ...

رئيسة الحكومة ووزير الصحة يزوران المقيمين بمعهد صالح عزيز زارت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء اليوم السبت، مرفوقة بوزير الصحة علي مرابط، معهد ص ...

وزارة الصحة تدعو إلى تلقي التلاقيح والأمصال في الإبان عند التعرض لعضة حيوان مشبوه دعت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، كل مواطن يتعرض إلى عضة حيوان مشبوه إلى الإسر ...

وزارة الصحة تحذر : الإصابة بحالات الكلب لدى الحيوان في تزايد مستمر أصدرت وزارة الصحة أمس الثلاثاء بلاغا جددت من خلاله الدعوة إلى كل مواطن يتعرض إلى عضة حيوان ...