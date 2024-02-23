وزير الصحة يعايّن ظروف تصنيع وتعبئة وتخزين اللّقاحات والأمصال بمعهد باستور

أدّى وزير الصحّة علي المرابط اليوم الجمعة 23 فيفري 2024 زيارة ميدانيّة إلى معهد باستور بتونس اطّلع خلالها على سير العمل بوحدة إنتاج لقاح BCG والأمصال العلاجيّة.
وعاين علي المرابط بحضور مديرة المعهد سامية منيف ومدير وحدة الإنتاج نزار العبيدي ظروف تصنيع وتعبئة وتخزين اللّقاحات والأمصال، إلى جانب زيارته مصالح ضمان الجودة والمصالح التّقنية التّابعة للوحدة.
وثمّن وزير الصحّة بالمناسبة مجهودات إطارات وأعوان وحدة إنتاج اللّقاحات وجميع المنتسبين لمعهد باستور تونس الذّي يمثّل مكسبا لبلادنا ومرجعا إقليميّا ودوليّا على مستوى إنتاج اللّقاحات والأمصال والبحث الطبّي والعلمي.
كلمات البحث :أمصال;قلاحات;معهد باستور;وزير الصحة
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