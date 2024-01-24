وزير الصحة يلتقي بـ 45 طبيب اختصاص انتُدبوا للعمل داخل مناطق الجمهورية

التقى وزير الصحة علي المرابط اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2024، بـ 45 طبيب اختصاص، وقع انتدابهم للعمل داخل مناطق الجمهورية.

وتم في جلسة العمل اختيار مراكز العمل من قبل الأطباء الجدد الحاضرين وفق جدول المناطق التي تشكو من غياب / نقص أطباء الاختصاص.

وأكد وزير الصحة حرص الوزارة على تعميم طب الاختصاص على كل المستشفيات الداخلية والاستجابة لطلب المواطنين في حقهم بالتمتع بخدمات طبية متكاملة.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على تحسين ظروف عمل مهنيّي الصحة بكل أصنافهم، وعلى إسداء الخدمات الصحية في مناخ يرتقي بالمنظومة الصحية الوطنية.

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