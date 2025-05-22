وزير الصحة يناقش مع كفاءات تونسية في سويسرا أفكارًا لتطوير الصحة والاستثمار في تونس

تمّ خلال لقاء لوزير الصحّة مصطفى الفرجاني، يوم الأربعاء، بمجموعة من الأطباء والإطارات الصحية، والمستثمرين ورجال الأعمال التونسيين المقيمين في سويسرا، بمقر البعثة التونسية بجنيف، الاتفاق على إنشاء آلية تنسيقية دائمة لتجميع المبادرات وربط الكفاءات التونسية بالخارج بمشاريع وزارة الصحة.

وكان اللقاء فرصة لعرض مقترحات عملية لتعزيز التعاون بين تونس وسويسرا في المجال الصحي، وتطوير الشراكات مع منظمة الصحة العالمية. كما تم تقديم مشاريع استثمارية في مجالات الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية.

ويأتي هذا اللقاء على هامش زيارة العمل التي يؤديها وزير الصحة إلى جنيف للمشاركة في أشغال الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية .

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