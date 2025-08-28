وزير الصحة يوصي بالانطلاق في مشروع توسعة المعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية

أوصى وزير الصحة مصطفى الفرجاني بالانطلاق في مشروع توسعة المعهد الوطني، زهير القلال، للتغذية والتكنولوجيا الغذائية استجابة للطّلب المتزايد.

وعاين الفرجاني مساء، الإربعاء، الأقسام الإستشفائية والعيادات والمرافق الحيوية، إلى جانب الإستماع إلى مشاغل المواطنين خلال زيارته المعهد.

وشدد على ضرورة تحسين ظروف التكفل بالمرضى واعتماد الرقمنة وتحديد المواعيد عن بعد لتسهيل الخدمات وعلى أن المواطن في صميم أولويّات الوزارة، وأن تطوير جودة الخدمات الصحيّة هي من الأهداف والمبادئ الأساسيّة في كل المؤسسات الصحيّة.

كلمات البحث :المعهد الوطني زهير القلال;تغذية;وزير الصحة