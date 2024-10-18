وزير الصحة يُشدّد على تعزيز جاهزية المستشفيات العمومية لمواجهة الأمراض الفيروسية

قام وزير الصحة مصطفى الفرجاني بزيارة تفقدية إلى مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس، يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، في إطار متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزية المستشفيات العمومية لمواجهة الأمراض الفيروسية، وخاصة الالتهاب الرئوي القصبي »bronchiolite » والنزلة الموسمية.

وشدد الوزير خلال الزيارة، على عدة إجراءات عملية لتحسين الخدمات الصحية:

1. زيادة القدرة الاستيعابية في وحدات العناية المركزة الجراحيّة و الطبية وقسم الأطفال حديثي الولادة لاستقبال الحالات الحرجة، وضمان توفر الأجهزة الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي.

2. تعزيز مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج الحالات الحادة، مع التركيز على توفير مستلزمات علاج الأمراض الفيروسية الحادة التي تؤثر على الأطفال.

3. استكمال أشغال تهيئة وتوسعة قسم الإنعاش الطبي خلال الأشهر الثلاثة القادمة لضمان تقديم الرعاية اللازمة للأطفال.

4. الرقمنة الشاملة للمنظومة الصحية بالمستشفى لضمان تحسين متابعة نشاط الأقسام وتقديم رعاية صحية أكثر فعالية وسرعة في الاستجابة.

5. دعم الاختصاصات الجراحية الدقيقة مثل زراعة الأعضاء للأطفال، لضمان مواكبة المستشفى لأحدث التقنيات الطبية.

6. تعزيز الموارد البشرية في بعض الأقسام لمواجهة الشغورات وضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية على مدار الساعة.

كما أكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لضمان الاستعداد الكامل لمواجهة الأمراض الفيروسية وضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وفعالة للأطفال.

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