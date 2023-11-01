وزير الصحة يُعاين مدى جاهزية المستشفى الميداني بالياسمينات استعدادًا لامكانية استقبال جرحى فلسطينيين

أدى وزير الصحة علي المرابط يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، زيارة ميدانية إلى المستشفى الميداني بالياسمينات من ولاية بن عروس، رفقة والي الجهة والمديرة الجهوية للصحة وإطارات من الوزارة.

وعاين وزير الصحة مدى جاهزية المستشفى وجميع الخدمات الّتي يوفرها وذلك استعدادًا لإمكانية استقبال الجرحى من الشعب الفلسطيني في الفترة القادمة.

وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة اتخاذ كل التدابير الملائمة والاستعدادات اللازمة وتوفير كل الامكانيات والمعدات الطبية الضرورية للتعهد بالوافدين على هذا المرفق الإستشفائيّ في أفضل الظروف.

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