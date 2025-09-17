وزير الصحة يُعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي

شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، في الدورة الرابعة لـ World Bio Summit المنعقدة في سيول، وأكّد خلال مداخلته على التزام تونس بجعل التكنولوجيا أداة للعدالة الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحيّة.

كما اقترح وزير الصحّة دعم التعاون في الذكاء الاصطناعي في الرّعاية الصحيّة بهدف تطوير حلول رقمية في التشخيص والطب عن بعد وتدريب الأطباء والباحثين ودعم الشركات الناشئة.

وأعلن الوزير مصطفى الفرجاني، إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي Biotraining بمعايير GMP لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات، داعيا إلى ربط الكتل البيوتكنولوجية بين آسيا وإفريقيا.

وقد شدّد وزير الصحّة على أهمية التعاون في مجال Age-Tech لتحسين جودة حياة كبار السن، مستلهمًا تجربة كوريا الرائدة في هذا المجال.

ودعا الوزير الشركاء الدوليين إلى الاستثمار والتعاون مع تونس من أجل تعميم ثمار الابتكار الصحي على كل مواطن، في أي مكان.

