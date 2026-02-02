وزير الصحّة في الجزائر لتعزيز التنسيق والتعاون في القطاع الصحّي

في إطار زيارة رسميّة للجزائر و بدعوة من وزير الصحّة الجزائري البروفيسور محمّد صدّيق آيت مسعودان الّذي كان في آستقباله ،وصل وزير الصحّة مصطفى الفرجاني إلي الجزائر يوم 1 فيفري 2026 ، و تندرج هذه الزيارة في إطار توطيد الشراكة التّونسيّة – الجزائريّة في المجال الصحّي و الصناعة الدوائيّة بما يخدم مصلحة البلدين .

كما تهدف هذه الزيارة إلى بحث سبل التعاون الثنائي و تبادل الخبرات و التجارب في مجال الأدوية و التطبيب عن بعد و الطب الجيني و الأمراض المنقولة و ترسيخ مقاربة « الصحّة الواحدة » لمواجهة التحدّيات الصحيّة المستقبليّة .

و اليوم الإثنين 2 فيفري 2026 إستهلّ الدّكتور مصطفى الفرجاني نشاطه بلقاء عمل جمعه بوزير الصناعة الصيدلانيّة الدّكتور وسيم قويدري ، و قد بحثا الجانبان آليات دعم الإنتاج المحلّي للدواء و تحقيق الأمن الدّوائي عبر تعزيز علاقات التعاون العملي و الفعلي في هذا المجال

و بالمناسبة قام وزير الصحّة رفقة وزير الصناعة الصيدلانيّة بزيارة إلي مخابر Frater Razes و كذلك مخابر صيدال الوطنيّة للإطلاع على التجارب الجزائريّة و بحث فرص الإستثمار المشترك بين الفاعلين في البلدين بهدف تطوير هذا القطاع و تحقيق الأمن الدوائي المشترك .

