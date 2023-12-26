وزير الصناعة السعودي: نعتزم إطلاق مشاريع جديدة وتحفيز المستثمرين على تعزيز حضورهم في تونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 بقصر قرطاج، بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، الذي كان مرفوقا، بالخصوص، بسعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك الاستيراد والتصدير السعودي، و حسن الحويزي، رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية، وعمر العجاجي رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الأعمال التونسي السعودي.

وأشاد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بعمق علاقات الأخوة والتضامن القائمة بين تونس والسعودية منذ ما قبل استقلال بلادنا وبعده، مجددا التأكيد على العزم الثابت على مواصلة العمل سويا مع الملك السعودي وولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل مزيد تعزيز هذه الروابط المتينة وتنويعها في شتى المجالات لما فيه خير الشعبين التونسي والسعودي ومصلحتهما المشتركة.

كما أكد رئيس الجمهورية على حرص تونس على توفير مناخ سليم وملائم لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في بلادنا وإرساء علاقات شراكة وتبادل مع نظرائهم التونسيين في عدة قطاعات واعدة على غرار الطاقات المتجددة وتحلية المياه والصحة والصناعات الدوائية، وتوفير كل أسباب النجاح لهذا التعاون في كل المجالات.

ومن جانبه، نقل الوزير السعودي لرئيس الجمهورية تحيات الملك السعودي وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المشاركة المكثفة ورفيعة المستوى لممثلين عن الهياكل الرسمية وقطاع الأعمال السعودي في اللجنة المشتركة التي تعقد أشغالها بتونس تعكس الحرص الكبير للمملكة، بتوجيهات من القيادة السعودية، على إعطاء دفع أقوى للتعاون الثنائي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أعرب عن عزم المملكة السعودية على إطلاق مشاريع جديدة وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين على تعزيز حضورهم في تونس في ظل ما تشهده بلادنا من إصلاحات من شأنها إعادة الثقة في البيئة الاستثمارية فيها.

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