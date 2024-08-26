وزير الفلاحة الجديد وكاتبا الدّولة المكلّفين بالمياه يتسلّمون مهامهم

انتظم صباح اليوم الاثنين 26 أوت 2024، موكب تسلّم وتسليم المهام بين كل من وزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي وعز الدّين بن الشيخ وكاتبي الدّولة المكلّفين بالمياه رضا قبوج وحمادّي الحبيب، وقد حضر الموكب ثلة من الإطارات العليا بالوزارة.

وبالمناسبة، ثمّن عبد المنعم بلعاتي المجهودات المبذولة من قبل إطارات الوزارة للنّهوض بالقطاع الفلاحي والعمل على تحسين كافة المنظومات، متمنّيا التّوفيق للوزير في مهامه الجديدة على رأس الوزارة، داعيا إطارات الوزارة إلى أن يكونوا سندا وعونا له.

وخلال كلمته، تقدّم عز الدّين بن الشيخ بعبارات الشكر والتقدير والامتنان إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على الثقة التّي وضعها في شخصه، مؤكدا حرصه على النهوض بالقطاع الفلاحي.

ودعا كافة إطارات الوزارة الى مواصلة العمل المشترك لحلّ كلّ المشاغل المتعلّقة بالقطاع الفلاحي للنهوض باقتصاد بلادنا وضمان أمننا الغذائي.

كلمات البحث :كاتب الدولة للمياه;وزير الفلاحة