وزير الفلاحة: الكميات المنتجة من البذور الممتازة خلال الموسم الحالي تعد قياسية

أكد وزير الفلاحة الموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، الجمعة، أن الكمية المنتجة من البذور الممتازة خلال الموسم الحالي تعد قياسية وهي ضعف الكمية المسجلة خلال الموسم الفارط.

وافاد بن الشيخ، في رده على تساؤلات نواب المجلس الوطني للاقاليم والجهات، خلال جلسة عامة حوارية، بالمجلس، انه وقع اصدار اذون تزويد 351 الف قنطار من البذور الممتازة، ووضع 225 الف قنطارمنها على ذمة الجهات، مشيرا الى ان العملية لازالت متواصلة.

وفي رده على تساؤل حول ملف الأسمدة، لفت الوزير، الى أن بداية الموسم الحالي قد شهدت تأخرا نسبيا في وضع الأسمدة في الجهات وقد وقع تدارك ذلك، مؤكدا تواصل عملية التزويد خلال الفترة المقبلة بالكميات المطلوبة.

ودعا الفلاحين في هذا الصدد، الى اعلام الجهات المختصة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بخصوص تسجيل اي تلاعب بالأسعار، ليتم التدخل في الابان حسب الصيغ القانونية.

وشدد بن الشيخ، على ان اولوية التزويد بالأسمدة تعطى لمراكز تجميع الحبوب والشركات التعاونية الناشطة في المجال.

