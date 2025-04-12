وزير الفلاحة: المساحة المداواة في اطار مقاومة الجراد الصحراوي بقبلي بلغت 290 هكتارا إلى حد الآن



اكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، اليوم السبت، ان زيارته الى بعض المناطق على الشريط الحدودي بمعتمدية رجيم معتوق من ولاية قبلي تندرج في اطار متابعة المجهودات المبذولة لمقاومة الجراد.

واشار الوزير الى ان مصالح الوزارة لم تنتظر دخول الجراد للتراب التونسي بل قامت بعمل استباقي بعد التواصل مع الاشقاء الجزائريين والليبيين للاستعداد لهذه الافة والتواصل مع منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) التي وفرت التجهيزات اللازمة وقامت بتكوين الاعوان في طرق مقاومتها علاوة على توفير المبيدات.

و اكد ان ولاية قبلي تعتبر ثاني اكبر ولاية من حيث المساحة التي تمت مداواتها في اطار مقاومة الجراد الصحراوي بـمساحة جملية بلغت 290 هكتارا منذ انطلاق التدخلات منتصف شهر مارس الماضي الى الآن منها 35 هكتارا تمت مداواتها صبيحة اليوم السبت، مشيرا الى ان المساحة الجملية المداواة بكافة تراب الجمهورية بلغت 1400 هكتارا مع مواصلة متابعة تحرك الجراد ورصد الاماكن التي يتجمع فيها ثم التدخل للقضاء عليه.

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