وزير الفلاحة: لا بُدّ من مزيد الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجديد التكنولوجي لإرساء فلاحة مستدامة

أشرف عز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مساء الثلاثاء 28 جويلية 2026، على الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس، وذلك بحضور رئيسة مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، ونائب رئيس جامعة قرطاج، ومدير المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس وممثل عمادة المهندسين التونسيين، إلى جانب ثلة من الأساتذة والباحثين والإطارات الجامعية والطلبة والخريجين وشركاء المؤسسة.

وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة التي تتزامن مع الاحتفال بيوم العلم، باعتبارها محطة لتكريم العلم والمعرفة والتميز، ومناسبة لاستحضار المسيرة الحافلة للمدرسة العليا للصناعات الغذائية، التي شكلت على امتداد خمسين سنة صرحًا أكاديميًا رائدًا في تكوين المهندسين وإعداد الكفاءات وتطوير البحث العلمي في مجال الصناعات الغذائية. وأكد أن هذه المؤسسة ساهمت، منذ تأسيسها، في تكوين أجيال من الإطارات العليا والباحثين الذين كان لهم دور فاعل في تطوير قطاع الصناعات الغذائية، وتعزيز الأمن الغذائي، والرفع من جودة المنتجات التونسية وقدرتها التنافسية في الأسواق الوطنية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن التحديات الراهنة، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وضرورة حسن استغلال الموارد الطبيعية، تفرض مزيدًا من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجديد التكنولوجي، باعتبارها أدوات أساسية لإرساء فلاحة مستدامة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة مختلف التحولات. كما أبرز أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تضع دعم منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي ضمن أولوياتها، إيمانًا منها بأن الاستثمار في العنصر البشري والكفاءات الوطنية يمثل أساس التنمية المستدامة، وأن تطوير الصناعات الغذائية يمر عبر تثمين نتائج البحث العلمي، وتشجيع الابتكار، ودعم المبادرات الريادية، وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى النسيج الاقتصادي. وشدد السّيد الوزير على مواصلة دعم كل المبادرات الرامية إلى الارتقاء بجودة التكوين، وتعزيز انفتاح المؤسسات الجامعية على محيطها الاقتصادي، وتطوير الشراكة بين مختلف المتدخلين، بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة الفلاحية والغذائية، والحد من الفاقد، وإحداث قيمة مضافة أعلى للمنتجات الوطنية.

وتوجه بالمناسبة بأحر التهاني إلى الطلبة المتوجين بجوائز يوم العلم، مثمنًا ما بذلوه من جهود وما حققوه من تميز، وداعيًا إياهم إلى مواصلة الاجتهاد والإبداع والإسهام في خدمة تونس. كما أشاد بالمجهودات التي بذلتها مختلف الأجيال من المديرين والأساتذة والإداريين والإطارات والباحثين والخريجين الذين ساهموا، على مدى خمسة عقود، في ترسيخ مكانة المدرسة العليا للصناعات الغذائية كإحدى أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تونس.

واختتمت فعاليات الاحتفال بتكريم عدد من المديرين السابقين والإطارات المتقاعدة، وتقديم شهادات من شركاء المؤسسة، إلى جانب توزيع الجوائز على المتفوقين من دفعة التخرج 2025-2026، في أجواء احتفالية عكست المكانة العلمية والوطنية التي تحتلها المدرسة بعد خمسين عامًا من العطاء والتميز.

كلمات البحث :استثمار;بحث علمي;وزير الفلاحة