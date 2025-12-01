وزير الفلاحة يدعو منتجي زيت الزيتون الى الاقبال على تخزين منتجاتهم لدى الدّيوان لتعديل الأسعار

دعا وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، عزالدّين بن الشّيخ، خلال زيارة تفقّد غير معلنة أدّاها إلى المقرّ الفرعي للديوان الوطني للزيت بحيّ الزّهور، اليوم الإثنين، مُنتجي زيت الزيتون إلى مزيد الاقبال على تخزين منتجاتهم لدى الديوان لتعديل الأسعار والمُحَافظة على جودة هذا الزيت.

وشدّد بالشّيخ، وفق بلاغ صدر عن وزارة الفلاحة، على إيلاء الحرفاء والفلاّحين مزيد العِناية والإرشاد وتقديم الخدمات اللاّزمة بما يحفظ حقوقهم ويحافظ على هذه الثّروة الوطنيّة، وعاين الوزير، خلال هذه الزيارة للاطلاع على مدى تقدّم البرنامج الوطني لتخزين زيت الزيتون لموسم 2024-2025، عمليّة قبول كمّيات الزّيت، إمّا عن طريق الشّراء أو التّخزين، واستمع إلى مشاغل بعض الفلاّحين والقائمين على عمليّة التخزين.

وزار بالشيخ، أيضا، المقرّ الرئيسي للديوان الوطني للزيت لمُتَابعة نشاطه وحُسن سير عمليات تخزين الزيت بكامل فروع الديوان وتزويد السوق المحلية.

يذكر أنّ الدّيوان الوطني للزيت انطلق بداية من الجمعة 13 ديسمبر 2024، في وضع الكميات الضرورية من زيت الزيتون البكر الممتاز على ذمّة التعاونيات ووداديات الوزارات والهياكل والمؤسّسات العمومية بأسعار تفاضلية بقيمة 12 دينار/ للتر لتمكين المواطن من استهلاك هذه المادة الحيوية ومعاضدة المجهود الوطني لترويج المنتوج التونسي.

وأوضحت وزارة الفلاحة، أنّ تنفيذ البرنامج الوطني لترويج زيت الزيتون في السوق الداخلية، يأتي تبعا لاصدار رئيس الحكومة منشورا يوم 12 ديسمبر 2024 لتطبيق مختلف الإجراءات التي أذن بها رئيس الجمهوريّة والمتعلقة بمزيد الإحاطة بالفلاّحين ومُعَاضدتهم لتخزين وترويج منتجات زيت الزيتون.

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