وزير المالية الأسبق حسين الديماسي في ذمة الله

توفي، صباح اليوم الاثنين، وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي، حسين الديماسي، عن عمر يناهز 77 عاما.

وتقلّد الراحل حسين الديماسي، وهو من مواليد 18 نوفمبر 1948 بمدينة قصر هلال من ولاية المنستير، منصب وزير المالية في حكومات محمد الغنوشي والباجي قايد السبسي وحمادي الجبالي بين سنتي 2011 و2012.

وهو متحصل على دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية سنة 1983 وعلى شهادة التبريز في العلوم الاقتصادية سنة 1984. وتزخر مسيرة الفقيد بعديد المناصب الأكاديمية، فقد ارتقى من أستاذ مساعد في العلوم الاقتصادية بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس سنة 1973 إلى عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة (1988/1991).

وشغل في بداية السبعينات منصب خبير متعاقد في وزارة التخطيط كما كان له في ذات الفترة عديد الأنشطة النقابية والسياسية منها منصب كاتب عام لنقابة التعليم العالي بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس (1975/1980). وهو عضو مؤسس لحزب حركة الوحدة الشعبية (سنة 1977).

وساهم الديماسي في عديد الملتقيات التي نظمتها مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة التغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وجامعة الدول العربية وجامعة النقابات الأوروبية.

وأنجز الفقيد، ايضا، عدة دراسات منها « الوضع المالي لصندوق الضمان الاجتماعي في تونس » و »الطاقات الاقتصادية الكامنة للنساء التونسيات » و »الدراسة الاستشرافية حول تونس في أفق 2030″. كما كتب مقالات عن البطالة ودفع الاقتصاد والمبادلات التجارية.

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