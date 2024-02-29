وزير المالية السابق نزار يعيش: حل الأزمات العالمية الكبرى يستلزم التخلص من ازدواجية المعايير

أشار وزير المالية السابق والخبير الدولي محمد نزار يعيش خلال إلقائه محاضرة أمام أساتذة و طلبة جامعة أمريكا الشمالية الخاصة NAU بصفاقس بمناسبة إطلاق برنامج تعليمي جديد، إلى تزايد الفقر واللامساواة فى العالم رغم التطور العلمي و الاقتصادي إجمالا.

وشدد الوزير على ضرورة تجديد العديد من المفاهيم و النظريات المالية و الاقتصادية السائدة من أجل أكثر عدالة في العالم خاصة و أن السياسات المتبعة التي تعتمد على هذه النظريات تمس بشكل مباشر البشرية كاملة و قدرتها الشرائية.

واعتبر الوزير أن حل الأزمات العالمية الكبرى يستلزم المصارحة الحقيقية، و التحلي بالمسؤولية و التخلص من ازدواجية المعايير، حتى و إن كانت الأفكار من خارج السرب وتدعو للتجديد.

كما كشف الوزير بأن 700 مليون شخص في العالم حسب البنك الدولي يرزحون تحت الفقر المتقع أي يُخصصون أقل من 2 دولارات في اليوم .

وأبرز الوزير بأن ارتفاع نسب الفائدة العالمية لوقف التضخم يُؤدي إلى ارتفاع للعملة الأجنبية ما سيكون تأثيره بمئات المليارات من الدولارات على بقية العالم خاصة الدول التي في طور النمو فهي ضريبة غير معلنة عابرة للحدود في فترة أزمة، وفق تقديره.

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