وزير المالية السابق نزار يعيش: ملتزمون بتزويد الالكسو مجانا بمنظومة المكتبة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي السيادي

قدّم وزير المالية السابق والخبير الدولي محمد نزار يعيش خلال كلمة له في المؤتمر الأخير للذكاء الاصطناعي المنظم من قبل الالكسو ALECSO وشهد حضور 20 دولة، منظومة المكتبة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي السيادي التونسي والتي تم تركيزها بالكامل مع الحاسوب الفائق السرعة SUPERCALCULATEUR في مركز الخوارزمي بطاقة استيعاب لمليون كتاب و مليون مستعمل بالتوازي و هي الآن في طور الاثراء من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأبرز الوزير بأن الحضور اتّفقوا على تعميم هذه التجربة التونسية الرائدة على جميع الدول العربية التي تريد الانضمام في هذا المشروع وتم توثيق ذلك في مخرجات المؤتمر.

وأكد الوزير خلال المؤتمر التزامه بتزويد الالكسو ALECSO وجميع الدول العربية والإسلامية و الإفريقية مجانا بمنظومة المكتبة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي السيادي و كذلك ببرمجتها الأصلية Code Source حتى تساهم و لو بالقليل بتمكين جميع الطلبة للولوج المجاني للكتب و الدروس و الأطروحات ذات جودة.

يُشار إلى أن منظومة « عِلْم » (ELM: E-learning Mentor) وهي مكتبة افتراضية سيادية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستمكّن من توفير عدد كبير من الكتب والمراجع التكوينية والدروس والأطروحات في جميع الاختصاصات، لجميع الطلبة والأساتذة والباحثين في التعليم العالي والبحث العلمي.

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