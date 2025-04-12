وزير المالية السابق نزار يعيش يُشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة AFSD2025

يُشارك وزير المالية السابق محمد نزار يعيش بدعوة من نائب الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا كمتحدث في « جلسة الحوار رفيعة المستوى » للمنتدى العربي للتنمية المستدامة AFSD2025 الذي تنظمه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية يومي 14 و15 أفريل.

ومن المنتظر أن يركز خطاب الوزير على الحاجة إلى نهج جديد للعالم العربي الإسلامي وسبل تحقيق ذلك، خاصة في ضوء الوضع الجيوسياسي الجديد والتهديدات الوجودية التي تواجه منطقتنا.

وقد دُعي الوزير لاقتراح مبادرات من أجل إطار عمل جديد أكثر تفاعلية وواقعية للتعاون في المنطقة في مجالات الاقتصاد والمال والتعليم والابتكار التكنولوجي والحوكمة. والهدف من ذلك هو وضع الأسس لنهج مبتكر وعملي متجذر في الواقع، مع رفع مستوى الطموحات الجماعية.

وعلى الرغم من وجود عدد من التباينات، إلا أنه من الضروري أن تعمل الدول العربية والإسلامية على تحقيق تكامل إقليمي متين، مدعومًا بمشاريع طموحة ولكن واقعية، تستند إلى أدوات مبتكرة وأسس ثابتة. « يُعدّ تعزيز التضامن العربي الإسلامي ليس خيارًا بل ضرورة حتمية تتطلب تحويل الأقوال إلى أفعال ملموسة وقابلة للقياس على أسس جديدة.

ومن المنتظر أن يتم بث جلسة الحوار على الهواء مباشرة من قاعة مؤتمرات الإسكوا في مقر الأمم المتحدة.

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