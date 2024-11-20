وزير النقل: نقائص كبيرة بورشات شركة النقل بقابس وتدهور كبير في بنيتها الأساسية

زار وزير النقل رشيد عامري مساء اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، ولاية قابس وتفقد في هذه الزيارة بمعية والي قابس رضوان نصيبي وحضور الكاتب العام للولاية غالب القلالي وبشكل غير معلن ورشات الشركة الجهوية للنقل بقابس حيث عاين النقائص الكبيرة الموجودة بهذه الورشات والتدهور الكبير في بنيتها الأساسية.

وأكد الوزير انه سيتم وبشكل عاجل اعداد مخطط عمل لتحسين وضعية هذه الورشات خلال فترة لا تتجاوز 15 ديسمبر القادم مشيرا الى ان الشراءات الجديدة من الحافلات لهذه الشركة ودفعة الحافلات المستعملة التي ستتحصل عليها خلال الثلاثية الأولى من السنة القادمة ستمكن من النهوض بخدمات هذه الشركة.

كما تفقد وزير النقل في هذه الزيارة سير العمل بالوكالة الفنية للنقل البري وسير النشاط بالميناء التجاري بقابس متوقفا على التجهيزات المتوفرة بهذا الميناء وعلى النقائص الموجودة فيه على مستوى البنية التحتية والتجهيزات والمحيط.

وقد اختتم الوزير زيارته للجهة بجلسة بمقر الولاية مع الوالي تم فيها التطرق الى مشاغل قطاع النقل بالجهة.

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