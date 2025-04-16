وزير النقل يأذن بالقيام بجرد شامل وتحديد الحاجيات الضرورية لاستغلال الشبكة الحديدية حسب الإمكانيات

أذن وزير النّقل رشيد العامري بتكوين فريق من الفنيين و إطارات الاستغلال بشركة نقل تونس للقيام بجرد شامل لتجهيزات التشوير على مستوى الشبكة الحديدية ومدى جاهزيتها والعمل على تجهيز كامل للأسطول بالتجهيزات التى تضمن العمل الاتوماتيكي للإبر ضمانا لسلامة الجولان.

ودعا العامري لدى إشرافه صباح اليوم الأربعاء، على جلسة عمل حول وضعية الشبكة الحديدية التابعة لشركة نقل تونس، إلى تحديد الحاجيات الضرورية التي تمكن من استغلال الشبكة الحديدية الحالية في ظل الامكانيات المتوفرة حاليا، إلى حين توفير المعدات الجديدة، خاصة على مستوى الرسكلة والتكوين.

وعبر عن استيائه الشديد لما تكرر من حوادث مؤخرا على مستوى شبكة المترو الخفيف، مؤكدا أن سلامة الأرواح والعتاد هي من أوكد الأولويات، والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة، تستوجب اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتفادي تكرارها والقيام بالتشخيص الفني الدقيق لتحديد الأسباب الحقيقية لوقوعها.

وجمعت الجلسة مسؤولي الشبكة الحديدية بشركة نقل تونس الممثلين تحديدا لإدارات التجهيزات الكهربائية و السكة والمباني والمنشآت الفنية ومعدات المترو و دائرة الجودة والسلامة، وذلك للإطلاع على وضعية المنشآت المتعلقة بسلامة جولان المترو على إثر الحوادث المسجلة أخيرا والوقوف على الاشكاليات الفنية التي تعوق سير عمل منظومة الشبكة الحديدية للمترو على الوجه الأكمل.

وأبرز وزير النقل خصوصية مجال النقل الحديدي الذي يعتبر عنوان تقدم لدى الدول، مما يتطلب التعامل معه بخصوصية ممثالة من حيث تجديد التفكير في التعاطي مع الإشكاليات المتعلقة به وتوفير الكفاءات الضرورية على مستوى التصرف والاستغلال والصيانة وحسن توظيفها وفقا لاختصاصاتها.

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