وزير النقل يتابع تقدم الاجراءات المتعلقة بتحسين أداء ميناء رادس

أدى وزير النقل رشيد عامري صباح اليوم الأربعاء 22 أفريل 2026، في إطار متابعة تقدم الإجراءات التي تمّ إقرارها بخصوص تحسين أداء ميناء رادس، زيارة ميدانية إلى محطة الحاويات والمجرورات بالميناء، حيث تمت معاينة سير العمل بالمسطحات المينائية والخدمات المسداة للحرفاء.

وسجّل الوزير تحسنا في المؤشرات المتعلّقة بمردودية عمليات مناولة السفن خاصة بعد دخول حيز الإستغلال للمعدات الجديدة التي تم اقتاؤها مؤخرا من الشركة التونسية للشحن والترصيف والمتمثلة أساسا في ثلاث رافعات ذات هيكل مرتفع ‘cavaliers Gerbeurs ‘ و02 منضدة أرضية و6 جرارات مينائية، على أن يتم تدعيم الميناء بمعدّات مينائية إضافية ثقيلة نهاية السنة الحالية وذلك تنفيذا للبرنامج الإستثماري بالنسبة للمعدّات لميناء رادس.

وأكّد وزير النقل على ضرورة العمل المتواصل للرفع من جاهزية المعدات المستغلة حاليا، كما عاين سير العمل بأجهزة الكشف بالأشعة على البضائع، موصيا في هذا الإطار ديوان البحرية التجارية والموانئ بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تهيئة المقرات التي توجد بها هذه الأجهزة.

من جانب آخر، أكد على ضرورة توفير العدد المناسب من عدادي الساحة les pointeurs لضمان نجاعة رفع الحاويات من قبل الحرفاء بما يمكنهم من استلام بضائعهم في أسرع الآجال دون تأخير.

كما عاين رشيد عامري نظام العمل ببوابات الدخول والخروج من الميناء، موصيا الشركة التونسية للشحن والترصيف بتفعيل نظام الأبواب الذكية وتجهيزها بجميع الوسائل اللوجستية المناسبة وتوفير العدد المناسب من الأعوان، مؤكّدا على ضرورة التزام كافة المتدخلين بالميناء بمعايير الأمن والسلامة داخل الميناء.

وعلى إثر هذه الزيارة تم عقد جلسة عمل مع جميع السلط المينائية من ديوان البحرية التجارية والموانئ والديوانة التونسية وشرطة الحدود والأجانب والشركة التونسية للشحن والترصيف حيث تم تحديد جدول زمني لإنجاز المهام المتفق عليها وتم التأكيد على ضرورة مواصلة العمل في إطار التنسيق والإنسجام التام بين جميع الأطراف المتدخلة بهدف تحقيق الأهداف التي تمّ تحديدها خدمة للإقتصاد الوطني.

كلمات البحث :إجراءات;ميناء رادس;وزير النقل