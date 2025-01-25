وزير النقل يعطي إشارة انطلاق الخط « د » من القطار السريع الرابط بين العاصمة والقباعة

أعطى وزير النقل رشيد عامري، السبت، اشارة انطلاق الخط « د » للشبكة الحديدية السريعة برشلونة –القباعة المنجز على مسافة 13،5كلم، بكلفة تناهز 1360 مليون دينار وبموارد تونسية (40 بالمائة من قيمة المشروع) وبقروض خارجية بنسبة 60 بالمائة من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوربي للاستثمار وبنك التنمية الألماني اضافة الى هبة من الاتحاد الأوربي (28 مليون اورو).

- وأشار الى انه يتم ايضا دراسة اتمام الخط « د » نحو المنيهلة مع اتخاذ اجراء مبدئي بربط المنطقة بمحطة القباعة، وتخفيض عدد الحافلات المتجهة نحو العاصمة، بما سيساهم في التحكم في استهلاك الطاقة والحد من التلوث وتحسين نوعية الخدمات بالتقليص من الاكتظاظ، الى جانب تأمين السلامة وتوفير السيولة والحد من مصاعب المرور داخل المدن الكبرى.

-وأضاف انه التسريع بدخول المشروع حيز الخدمة وتأمين السفرات، يأتي رغم عدم استكمال جزء التقاطع على مستوى باردو، والذي سينفذ لاحقا بالاضافة الى برمجة ضم مسارات القطار السريع الى القطار العادي باتجاه الجزائر، وخطّ نقل البضائع نحو بنزرت على مستوى نفق السيدة المنوبية.

-وسيساهم انجاز المكونات المتبقية من الخط » د » وفق الوزير، في تجاوز التعطيل الذي يمكن ان ينجرعن مدة السفرة المحددة مبدأيا ب 40 دقيقة، والذي سينخفض في ظرف عام تقريبا الى 25 دقيقة مع امكانية تقليصه الى 17 دقيقة.

-وأضاف ان الحكومة نفذت كل ما تماتعهدت به بما توفر لديها ما إمكانيات وبدعم من شركائها.

وكشف الوزير من جهة اخرى ان الوزارة بصدد الاعداد للمرحلة الثانية من مشروع الشبكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى

(الخط س) الرابط بين العاصمة وفوشانة والمحمدية والتي سينتقع به حوالي 700 الف تونسي.

من جهته ابدى سفير الاتّحاد الأوروبي بتونس جوزيبي بيروني في تصريح لوات، ارتياحه لافتتاح مشروع الخط « د » الذي يندرج ضمن مشاريع الشراكة المميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس بمقتضى مذكرة التفاهم الموقعة في 2023، معتبرا ان النقل يعد مجالا رئيسيا في الشراكة الثنائية.

وقال ان انطلاق الاستغلال اليوم يعكس مدى التزام الطرفين بتنفيذ المشاريع التي من شانها تحسين ظروف عيش المواطنين.

-وكشف بيروني عن الاعداد لانجاز مشاريع أخرى في قطاع النقل ضمن اشغال اللجنة الفرعية للنقل بالاتحاد الأوروبي ببروكسال التي ستنعقد لاحقا للنظر في اتفاقيات الشراكة الثنائية في المجال وتدارس إمكانيات تعاون جديدة.

-وشددت سفيرة فرنسا بتونس آن جيجين بدورها في تصريح لوات، على أهمية هذا المشروع الذي سيسهل حركة تنقل المسافرين في تونس الكبرى.

-واعتبرت ان المشروع الذي يجسد الشراكة المثمرة بين تونس سيكون ذي مردودية اقتصادية كبيرة من خلال تسهيل الحركة بين العاصمة واحيائها السكنية الممتدة، اضافة الى كونه صديقا للبيئة ومساهما في تخفيف حدة التلوث بالغازات الملوثة.

-يذكر ان الخط »د » يعد ثاني الخطوط التي تدخل الخدمة ضمن مشروع الشبكة الحديدية السريعة، بعد استغلال الخط « E » الرابط بين تونس وبوقطفة- سيدي حسين في مارس 2023 ، والتي ستضم بعد انتهائها خمسة خطوط تربط العاصمة بمناطق برج السدرية والمنيهلة والسيجومي والمحمدية وأريانة الشمالية.

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