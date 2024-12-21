وزير النقل يقر جملة من الاجراءات لفائدة قطاع النقل بولاية صفاقس

دعا وزير النقل، رشيد عامري، الشركة الجهوية للنّقل بصفاقس، الى الحرص على تجسيم الاستثمارات من خلال اقتناء الشركة لـ 20 حافلة جديدة في جويلية 2025 والانتهاء من صيانة 5 حافلات معطّبة في أجل أقصاه 5 جانفي 2025.

كما دعا عامري، اثر زيارة عمل أدّاها، امس الجمعة 20 ديسمبر 2024 ، الى ولاية صفاقس، لمعاينة سير عمل مختلف مرافق القطاع، الى الانتهاء من إصلاح 15 محرّكا للحافلات في أجل أقصاء 5 جانفي 2025 مع التنسيق مع الوكالة الفنية للنّقل البري لإجراء عمليات الفحص الفني للحافلات داخل مستودعات الشركة ربحا للوقت وللطّاقة.

وأوصى، أيضا، بمساعدة عدد من الشّركات الجهوية للنّقل في تطوير قدراتها في مجال الصّيانة من خلال التّكوين والرّسكلة وتبادل الخبرات، وفق بلاغ صادر السّبت عن الوزارة.

وتهدف الزيارة الى الوقوف على مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن جلسات العمل ذات الصلة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والوكالة الفنية للنقل البري والشركة الجهوية للنقل بصفاقس وديوان البحرية التجارية والموانئ وديوان الطيران المدني والمطارات.

الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

وبخصوص الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أوصى الوزير، بإصلاح وتهيئة السكة المؤدية إلى مدخل ورشة الصيانة بالتنسيق مع شركة أشغال السكك الحديدية التونسية في أجل أقصاه 28 فيفري 2025 لتفادي التعطيلات التي شهدتها حركة القطارات بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة اضافة الى متابعة أشغال تهيئة مدخل شاطئ الكازينو المتعهّدة به بلدية صفاقس للتسريع في أشغال السكة المؤدّية إلى المجمع الكيميائي .

كما دعا الى التنسيق مع السّلط الجهويّة لإعداد مخطّط عمل محدّد برزنامة بهدف تحديد الحاجيات الضرورية من الموارد البشرية والمعدّات، يتم بموجبه وفي أجل أقصاه 10 جوان 2025، الانتهاء من تهيئة الفضاءات ومآوى القطارات المتاخمة لمحطّة القطارات بمدينة صفاقس وجرد المعدّات التي زال الانتفاع بها وتنظيفها من الأوساخ المتراكمة ومن كل مظاهر الفوضى التي تضر بهذا المرفق العام وبسلامة الأشخاص والعتاد، وفق المصدر.

الميناء التجاري بصفاقس

وفي ما يتعلق بالميناء التجاري بصفاقس، أسدى الوزير تعليماته باتجاه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير مناولة البضائع السائبة الصلبة بما يمنع انسكابها على مستوى حوض الميناء أو الأرصفة قبل موفي جانفي 2025.

وحثّ، ايضا، على استكمال الاجراءات المتعلقة بإخراج الحاويات المتعفنة من الميناء والتي صدرت في شأنها أذون إتلاف خلال شهر نوفمبر 2024 والتنسيق مع الأطراف المعنية قصد إتلاف هذه الحاويات قبل موفى شهر فيفري 2025.

وقد شملت زيارة وزير النقل محطة المسافرين ومستودع وورشات صيانة القطارات بصفاقس وموقع أشغال مدخل شاطئ الكازينو حيث تقاطع السكّة الحديدية بمدينة صفاقس ومركز الفحص الفنّي للعربات وورشات الصيانة ومستودع حافلات الشركة الجهوية للنقل بصفاقس والميناء التجاري بصفاقس ومطار صفاقس – طينة الدّولي.

وأكد وزير النقل بالمناسبة، أن الولاية تحتاج إلى تركيز منظومة نقل عمومي متطوّرة تلبي حاجيات المواطنين وتطلعاتهم، وأفاد أن الإرادة السياسة لمزيد الإرتقاء بمؤشرات التنمية بجهة صفاقس قوية وجدّية من خلال تجسيم عدد من المشاريع الكبرى على غرار مترو صفاقس مسديا تعليماته بالتسريع في تحيين الدراسات المتعلّقة به قصد إعداد ملف للإعلان عن التعبير عن الرغبة لإنجاز الخط 1 من الشبكة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق البلاغ.

وأوصى، كذلك، بمزيد العمل على إحكام الربط الحضري وبين المدن والترفيع في تواتر السفرات وتعزيز النّقل المدرسي حال تعزيز الأسطول باقتناءات جديدة والحرص على مزيد تحسين الخدمات من خلال مزيد تطوير المنظومات الرقمية.

ودعا الوزير من جانب آخر، إلى التّنسيق مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين بولاية صفاقس والمبادرة الى تقديم برامج جاذبة لشركات الطيران، تسهم في تنشيط الحركة الجوية لمطار صفاقس طينة الدّولي واستقطاب أسواق واعدة.

كلمات البحث :الاجراءات;صفاقس;وزير النقل