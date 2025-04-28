وزير النقل يلتقي وفدا ممثلا عن البنك الأوروبي للاستثمار

استقبل وزير النّقل رشيد عامري اليوم الإثنين 28 أفريل 2025 Ioannis TSAKIRIS نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار على رأس وفد يضم Jean Luc REVERAULT ، رئيس مكتب البنك الأوروبي بتونس وممثلين عن هذه المؤسسة المالية، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة والرئيس المدير العام لشركة نقل تونس والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

وفي هذا الاطار نوّه وزير النقل بمستوى التعاون القائم مع البنك الأوروبي للاستثمار من خلال مساهمته في تمويل عدد من المشاريع ذات الأولويّة في مجال النّقل بمختلف أنماطه وخاصة النقل العمومي الجماعي على غرار القسط الأوّل من الشبكة الحديديّة السّريعة واقتناء عربات المترو الخفيف الخاصّة بالخط الحديدي الضّحوي تونس – حلق الوادي – المرسى.

من جانبه أعرب نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار عن استعداد هذه المؤسسة لمواصلة التعاون المثمر القائم ومرافقة وزارة النقل في تجسيم المشاريع ذات الأولوية في قطاع النقل.

وتم في هذا الاطار التباحث في آفاق التعاون المشترك وفي مشاريع النّقل واستعراض جملة المشاريع التي يمكن ان تحظى باهتمام البنك الاوروبي للاستثمار على غرار النقل الحضري والحديدي والمشاريع ذات الصلة بالترابط بين مختلف أنماط النقل.

وأوصى وزير النقل بضرورة استحثاث نسق الإجراءات المتعلّقة بلورة المشاريع التي يمكن تنفيذه بالبحث عن التمويلات اللازمة لتجسيم المشاريع ذات الاولوية خاصة فيما يتعلق بتأهيل شبكة النقل الحديدي وتعزيز الترابط والتكامل بين مختلف أنماط النقل بما يمكن من تحسين خدمات النقل للمواطنين.

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