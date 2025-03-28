وزير النقل يُوصي بالتسريع في نسق عمليات الصيانة بهدف تحسين خدمات النقل الجوي

أوصى وزير النقل رشيد عامري، على إثر زيارة معاينة قام بها اليوم الجمعة، لورشات صيانة الطائرات التابعة للخطوط التونسية الفنية، بالتسريع في نسق عمليات الصيانة وتجنيد كل الامكانيات البشرية واللوجستية لتأمين هذه العمليات بالشكل المطلوب بهدف تحسين خدمات النقل الجوي من حيث انتظامية السفرات وتأمينها في ظروف مريحة ولائقة وآمنة، وفق بيان للوزارة.

وطلب وزير النقل من المسؤولين موافاة الوزارة في أجل أقصاه بداية الأسبوع المقبل، بمخطط تنظيمي للعمل داخل مركز صيانة الطائرات التابع للخطوط التونسية الفنية من أجل ضمان ديمومة جاهزية الأسطول المتكون من 14 طائرة. ويقوم هذا المخطط على ضبط مختلف التدخلات الفنية وحاجياتها وآجال الإنجاز مع تحديد المسؤوليات.

كما دعا إلى تكوين فرق عمل من الفنيين تسهر على تأمين سير عمليات الصيانة بالاستمرارية المستوجبة، مع إمكانية تعزيزها بفنيين من مركز صيانة الطائرات الكائن بمطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي مشددا على ضرورة القيام بالإجراءات اللازمة لضمان الدعم المالي بما يمكّن من توفير قطع الغيار الضرورية.

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