وزير النّقل يؤدّي زيارة ميدانيّة إلى ميناء رادس التّجاري

تحوّل وزير النّقل رشيد عامري يوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 إلى الميناء التجاري برادس لمتابعة مدى تنفيذ التوصيات التي كان أقرّها مؤخّرا بهدف إكساب عمليات معالجة البضائع الإنسيابية اللازمة وضمان تصرّف أمثل في الفضاءات التابعة للحرم المينائي، فضلا عن الوقوف على الاشكاليّات التي تعترض المتعاملين الإقتصاديين من حرفاء الميناء.

ورافق وزير النقل في زيارته الميدانية ثلّة من إطارات الوزارة وكلّ من الرّئيس المدير العام للشّركة التونسيّة للشّحن والتّرصيف ومدير ميناء رادس التّجاري وممثّلي الأطراف المتدخّلة بالميناء.

وتمّ التطرّق خلال هذه الزيارة إلى وضعيّة البضائع والحاويات ذات المكوث المطوّل بميناء رادس، حيث أوصى رشيد عامري بدعوة أصحاب هذه الحاويات لرفعها في أقرب الآجال وتحويل الحاويات المجمّعة في فضاء داخل الحرم المينائي إلى الفضاء المخصص لها لاستكمال الإجراءات المستوجبة في شأنها وذلك بالتنسيق مع المصالح الديوانية بالميناء.

كما أوصى الوزير بالتّسريع في الإعلان عن طلب العروض الخاص بأشغال تهيئة المسطّح المحاذي لباب الخروج 1 و2 لاستغلاله في العمليّات المينائي، واطّلع بالمناسبة على سير أشغال إعادة تهيئة باب الدّخول 3 و 4 والمنتظر استئناف العمل بهما السبت 27 ديسمبر الجاري.

وثمّن وزير النّقل الجهود الرامية لتعزيز معدّات الشّحن والتفريغ بالميناء والرّفع من جاهزيتها، داعيا إلى تكثيف العمل المشترك وتجاوز كل الصعوبات على مستوى لجنة المجموعة المينائية برادس بهدف تحقيق استمرارية تحسين مؤشرات أداء الميناء.

كلمات البحث :زيارة;ميناء رادس التّجاري;وزير النّقل