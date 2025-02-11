وزير النّقل يتفقّد مطاري النفيضة – الحمّامات والمنستير – الحبيب بورقيبة الدّوليين

أدّى وزير النّقل رشيد عامري، يوم الإثنين 10 فيفري 2025، زيارة غير معلنة إلى مطاري النفيضة – الحمّامات الدّولي والمنستير – الحبيب بورقيبة الدّولي، لتفقّد سير العمل بمختلف المرافق التجارية والفنيّة والعملياتية بهما استعدادا لموسمي العمرة والحجّ والموسم السياحي وعودة التّونسيين المقيمين بالخارج في صائفة 2025 .

ورافق وزير النّقل خلال زيارته كل من والي سوسة سفيان التنفروي ووالي المنستير عيسى موسى وعدد من مسؤولي وزارة النّقل وآمر مطار النفيضة الحمّامات الدّولي وآمر مطار المنستير- الحبيب بورقيبة الدّولي والمدير العام المساعد لشركة TAV تونس.

وأفاد وزير النّقل أنّ زيارته لهذين المرفقين الجويين الدّوليين هي تفعيل لبرنامج عمل الوزارة ضمن استراتيجيّة الدّولة المتعلّقة بالنهوض بالمرافق الحدودية السيادية لبلادنا، وخاصة المطارات، باعتبارها الواجهة الأولى لبلادنا عند القدوم والمحطّة الأخيرة عند مغادرة التراب التونسي، بما يحتّم على جميع المتدخّلين مضاعفة الجهد على الإرتقاء بخدماتها.

ودعا رشيد عامري إلى العمل على تطوير أداء مطاري النفيضة الحمامات الدّولي والمنستير الحبيب بورقيبة الدّوليين حتى يسهما في تحقيق الأهداف التنموية سواء على المستوى الجهوي أو الوطني بالتزامن مع ما تعيشه بلادنا من انتعاش اقتصادي وذلك من خلال العمل على مزيد تنشيط الحركة الجوية سواء عبر جذب الأسواق التقليدية أو الواعدة.

وأسدى الوزير تعليماته التالية:

- الإعداد الجيد لتأمين رحلات العمرة والحجّ والموسم الصيفي 2025؛

- دعوة عاجلة إلى شركة تاف تونس لتجديد الأسطول والمعدّات الدّارجة للخدمات الأرضية قبل بداية الموسم الصّيفي بالإضافة إلى دعوتها إلى تحسين الخدمات الأرضية وتطوير منظومة السّلامة والأمن وتعزيزها بجميع فضاءات مطارالنفيضة – الحمامات الدّولي وحسن استغلال بعض البناءات وتثمينها؛

-تحديد أجل موفّى شهر جوان 2025 لتهيئة عدد من الفضاءات خاصة منها المتعلّقة بمكاتب السلط العاملة بالمطار من ديوانة تونسية وشرطة حدود وبهدف إرساء بيئة عمل ملائمة وإكساب مختلف العمليات النجاعة المرجوّة بما ينعكس إيجابيا على الخدمات المسداة للمسافر وذلك مناصفة بين ديوان الطّيران المدني والمطارات من خلال القيام بعمليات التنظيف والصيانة وشركة تاف تونس من خلال تجديد لوازم العمل والمعدّات الضرورية والتجهيزات الإعلامية؛

-دعوة شركة النّقل بالسّاحل بصفة آنية إلى تخصيص حافلة لتأمين سفرات، بتواتر كل ساعة، للرّبط بين مطار النفيضة – الحمّامات الدّولي ومدينة النفيضة بهدف تسهيل تنقّل العملة والمسافرين؛

- دعوة شركة تاف تونس إلى التعجيل في الإنتهاء من أشغال الصيانة المتعلقة بمطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدّولي وإيلاء مقوّمات النّظافة والصحّة بالمطارين الدّوليين الأهمية اللاّزمة.

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