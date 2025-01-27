وزير تكنولوجيات الاتصال: قريبا انطلاق تسويق خدمات الجيل الخامس

أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، بأنّ المشغلين الثلاثة لشبكة الاتصالات سينطلقون رسميا في غضون الأيّام العشرة القادمة في تسويق خدمات الجيل الخامس للهاتف الجوّال بتونس.

وقال الهميسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال زيارة عمل، أدّاها، الإثنين، إلى ولاية القيروان أن « أسعار خدمات الجيل الخامس ستخضع لقانون المنافسة ولن تكون بعيدة عن مستوى الأسعار المطبقة حاليا، وفقا للعروض، التّي سيقدمها المشغلون الثلاثة ».

وأشار في هذا الصدد إلى صدور قرارات المصادقة على اتفاقيات إسناد إجازات توفير خدمات الاتصالات الجوّالة من الجيل الخامس (5G) على كامل تراب الجمهورية، الموقّعة مع شركات الاتصالات في البلاد، وذلك في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 23 جانفي 2025.

واطلع وزير تكنولوجيات الاتصال، خلال هذه الزيارة، على انطلاق أشغال المركب البريدي، عقبة، بالقيروان المدينة. وتقدر كلفة انجاز المركب ب10 مليون دينار. وعاين، بالمناسبة، انطلاق مركز البريد بالسبيخة بعد أشغال توسعته باعتمادات ناهزت 1،2مليون دينار.

كما أشرف على أشغال الندوة الدورية للمديرين الجهويين للبريد والندوة الدورية للمديرين الجهويين لشركة « اتصالات تونس ».

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