وزير خارجية المجر: نطلب من الاتحاد الأوروبي ألاّ يتدخل في السياسة الداخلية لتونس

طلب وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في كلمة ألقاها عقب لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين، بتونس، من الاتحاد الأوروبي ألا يتدخل في السياسة الداخلية لتونس وألا يُمارس عليها ضغطا يُؤدي إلى عدم الاستقرار فيها بل على العكس بسياق التعاون المبني على النّد يجب مساعدة تونس في مكافحتها للهجرة مع دعم التطوير الاقتصادي فيها .

وشدد الوزير المجري على ضرورة التخلي عن الاملاءات على دول شمال أفريقيا وإعادة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا إلى الاحترام المتبادل والأخذ بعين الاعتبار الخصائص المحلية لهذه الدول، مشددا على أن تونس لها دور خاص في هذه المسألة.

كما طلب وزير خارجية المجر أن تقوم بروكسيل بعدم دعم ناقلي المهاجرين إنما دعم خفر السواحل والسلطات المختصة في دول شمال أفريقيا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لتخفيف الضغط الذي تمارسه الهجرة وإيقاف الظاهرة بشكل خاص .

وأضاف الوزير: « حتى نستطيع مكافحة الهجرة بشكل مثمر يجب أن يكون هناك تغيير في بروكسال.. يجب التخلي عن التعاون مع شبكات تهريب البشر والمنظمات غير الحكومية التي يقوم الاتحاد الأوروبي بدعمها » .

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