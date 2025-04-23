وزير خارجية تشيكيا يؤدي زيارة عمل الى تونس يوم غد الخميس

يؤدي Jan Lipavský، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية تشيكيا، زيارة عمل إلى تونس يوم 24 أفريل الجاري، وذلك بدعوة من محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الحرص المشترك على توطيد علاقات الصداقة والتعاون الثنائي القائمة بين تونس وتشيكيا والتباحث حول السبل الكفيلة بالارتقاء بها إلى مستويات أرفع في أفق الاحتفال بمرور 70 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، لا سيما في المجالات ذات الأولوية كالسياحة والاستثمار والمبادلات التجارية، فضلا عن التداول حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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