وزير خارجية فينزويلا: نُثمّن ثبات تونس في دعم القضايا العادلة

التقى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار بتاريخ اليوم الجمعة، مع نظيره الفينزويلي « Yvan Gil Pinto » ، وذلك في إطار مشاركته في فعاليّات مؤتمر القمّة 19 لدول حركة عدم الانحياز، المنعقد بكمبالا، أوغندا، يومي 19 و20 جانفي 2024

وأكّد الوزيران الحرص المشترك للبلدين على تمتين علاقات الصداقة ورفع مستوى التعاون الثنائي، واستغلال ما يزخر به البلدان من تنوع اقتصادي وثراء ثقافي لإرساء شراكات جديدة، لاسيّما في قطاعات الفلاحة والسياحة والطاقة وفي الشأن الثقافي.

وثمّن الوزير النتائج الإيجابيّة للزيارة الأخيرة التي أداها نائب وزير الخارجية الفنزويلي للشؤون الافريقيّة إلى بلادنا خلال شهر أكتوبر المنقضي، مؤكدين أهمية تشجيع تبادل الزيارات من الجانبين، بما يسهم في إضفاء الديناميكيّة المرجوّة على علاقات التعاون.

وفي هذا السياق، تلقّى الوزير دعوة من نظيره الفينزويلي لأداء زيارة عمل إلى فينزويلا. وقد شكر الوزير نظيره على الدعوة، مبديا استعداده للعمل على تجسيد هذه الزيارة، مع إبراز حرصه على تشريك الفاعلين الاقتصاديين التونسيين فيها لتعزيز الاستفادة من فرص التعاون الواعدة.

من جهة أخرى، أثنى الوزير على مواقف فينزويلا الداعمة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في الحريّة والاستقلال والمطالِبة بالإنهاء الفوري لعدوان الكيان الغاشم على غزّة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

من جانبه، ثمّن الوزير الفنزويلي انحياز تونس التّام للقانون الدولي والتزامها باحترام ميثاق الأمم المتحدة وثباتها في دعم القضايا العادلة.

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